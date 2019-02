東方日報C1：鄭嘉穎培訓金叵羅做拿度第二

藝人鄭嘉穎昨日正式宣布一索得男,在網上首發父子合照,老婆陳凱琳亦「夫唱婦隨」,冧爆發文激讚老公:「有爸爸(鄭嘉穎)照顧我們,夫復何求?」視網球天王費達拿(Roger Federer)為偶像的嘉穎,竟然將囝囝的英文名改為Rafael,與費達拿宿敵、有「泥地王」之稱的拿度(Rafael Nadal)撞名,難道他想培養兒子做拿度第二?



鄭嘉穎和陳凱琳(Grace)去年8月於峇里拉埋天窗, 同年11月公開懷孕喜訊,至本月15日有消息指Grace在港島港安醫院剖腹產子,二人昨日終透過社交網正式宣布囝囝已經出世,更透露囝囝英文名Rafael。他們大晒囝囝照片,見嘉穎抱住Rafael,父子四目交投,加上身後擺放了嘉穎與Grace的甜蜜合照,畫面溫馨!雖然只見到Rafael的側面,但仍能清晰可見他眼仔睩睩、頭髮長長,非常可愛。除了照片散發濃濃父愛,嘉穎留言時亦難掩榮升人父的喜悅,興奮說:「個個父母都話自己個BB係最得意……我終於明啦!」Grace亦留言回覆:「Like father like son !(有其父必有其子)」



Grace不忘冧老公



Grace坦言期待囝囝來臨已久,生產過程亦非常順利,其身體狀況佳,大讚Rafael「合作」,更以「We love you so so so so so so much」連續6個「so」表達對囝囝滿滿的愛,並不忘感激老公一直默默從旁打理一切。她又向親朋好友致謝:「致家人和朋友,你們所有的祝福我都收到了,衷心的感謝大家!」並多謝醫護人員悉心照顧及保護私隱,讓她安心產子。



公布喜訊後,大批圈中好友紛紛留言恭喜,當中包括黃心穎、張繼聰與太太謝安琪、楊千嬅、田蕊妮、唐詩詠、岑麗香、姚子羚和黃智雯,更有大班Grace的好姊妹蔡思貝、賴慰玲和沈卓盈等,陳嘉寶更說:「Can't Wait to meet the cutie pie.(急不及待與這可愛的小寶貝見面)」



比偶像費達拿更強?



至於囝囝的英文名亦大有來頭,事關嘉穎是出名的網球迷,去年公布BB性別時便晒網球拍以示佗仔,而Rafael的名字正好與西班牙「泥地王」拿度同名。不過眾所周知,嘉穎的偶像是「瑞士天王」費達拿,07年曾與偶像一齊出席活動切磋球技,早前又孖住老婆到上海支持偶像。至於何故將B仔取名Rafael?拿度和費達拿被譽為網球壇一生的宿敵,多次在決賽碰頭爭冠軍,拿度更先後四次在法國網球公開賽決賽擊敗費達拿,似乎嘉穎是希望囝囝成為「比偶像更強的男人」!



