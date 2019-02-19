東方日報C1：鄭嘉穎培訓金叵羅做拿度第二

藝人鄭嘉穎昨日正式宣布一索得男，在網上首發父子合照，老婆陳凱琳亦「夫唱婦隨」，冧爆發文激讚老公：「有爸爸（鄭嘉穎）照顧我們，夫復何求？」視網球天王費達拿（Roger Federer）為偶像的嘉穎，竟然將囝囝的英文名改為Rafael，與費達拿宿敵、有「泥地王」之稱的拿度（Rafael Nadal）撞名，難道他想培養兒子做拿度第二？



鄭嘉穎和陳凱琳（Grace）去年8月於峇里拉埋天窗， 同年11月公開懷孕喜訊，至本月15日有消息指Grace在港島港安醫院剖腹產子，二人昨日終透過社交網正式宣布囝囝已經出世，更透露囝囝英文名Rafael。他們大晒囝囝照片，見嘉穎抱住Rafael，父子四目交投，加上身後擺放了嘉穎與Grace的甜蜜合照，畫面溫馨！雖然只見到Rafael的側面，但仍能清晰可見他眼仔睩睩、頭髮長長，非常可愛。除了照片散發濃濃父愛，嘉穎留言時亦難掩榮升人父的喜悅，興奮說：「個個父母都話自己個BB係最得意……我終於明啦！」Grace亦留言回覆：「Like father like son ！（有其父必有其子）」



Grace不忘冧老公



Grace坦言期待囝囝來臨已久，生產過程亦非常順利，其身體狀況佳，大讚Rafael「合作」，更以「We love you so so so so so so much」連續6個「so」表達對囝囝滿滿的愛，並不忘感激老公一直默默從旁打理一切。她又向親朋好友致謝：「致家人和朋友，你們所有的祝福我都收到了，衷心的感謝大家！」並多謝醫護人員悉心照顧及保護私隱，讓她安心產子。



公布喜訊後，大批圈中好友紛紛留言恭喜，當中包括黃心穎、張繼聰與太太謝安琪、楊千嬅、田蕊妮、唐詩詠、岑麗香、姚子羚和黃智雯，更有大班Grace的好姊妹蔡思貝、賴慰玲和沈卓盈等，陳嘉寶更說：「Can't Wait to meet the cutie pie.（急不及待與這可愛的小寶貝見面）」



比偶像費達拿更強？



至於囝囝的英文名亦大有來頭，事關嘉穎是出名的網球迷，去年公布BB性別時便晒網球拍以示佗仔，而Rafael的名字正好與西班牙「泥地王」拿度同名。不過眾所周知，嘉穎的偶像是「瑞士天王」費達拿，07年曾與偶像一齊出席活動切磋球技，早前又孖住老婆到上海支持偶像。至於何故將B仔取名Rafael？拿度和費達拿被譽為網球壇一生的宿敵，多次在決賽碰頭爭冠軍，拿度更先後四次在法國網球公開賽決賽擊敗費達拿，似乎嘉穎是希望囝囝成為「比偶像更強的男人」！



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