咩國家咁神奇？巴喇莎去到皮膚病不藥而愈

性感女藝人巴喇莎早前第一次到非洲旅行，在算是較富裕的西非國家加納逗留了近一個月，體驗另一個國家的文化及生活，過程相當愉快，她笑言食物比在英國讀書時的東西更啱胃口，又與當地小朋友打成一片：「佢哋日日放學都黐住我唔返屋企，好開心！喺呢度我身體都好咗，早睡早起，六點就起身，我冇咩參加夜生活，寧願休息多啲同接觸大自然，喺香港我有皮膚敏感問題，但嚟到呢度又冇病又冇食敏感藥。」



巴喇莎直言當地人的皮膚相當好，有研究是生活習慣還是食物因素，她說：「呢度都有好多國際大品牌，但多數人化妝好清，都用天然產品，所以好少人有濕疹同暗瘡，反而我哋香港女仔要學下，唔好太倚賴化學產品，我都考慮喺非洲帶啲天然產品返嚟，介紹畀香港女仔。其實亞洲人對非洲認識普遍唔多，甚至一無所知，相反我以前喺英國讀書嗰陣間中會接觸到非洲文化，今次好似返去大學時代，接觸到好多國際性嘅事物。」

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