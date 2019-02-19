【不滅神話】木村拓哉雄霸日劇30年排行榜

日劇天王木村拓哉於1988年開始演出電視劇，30年來主演過無數及受歡迎日劇，有多套更成為經典作。日本Oricon最近更透過8,516名觀眾（10代至40代男女，即10至49歲）進行調查，選出最喜愛「木村拓哉主演日劇」十大排行榜。



第1位是《律政英雄》，2001年於富士電視台的「月9」時段播映，講述中學畢業、行事與眾不同的檢察官久利生公平，以獨特的視角和洞察力找出案件真相。《律政英雄》共拍過兩季，分別由松隆子和北川景子擔任女主角，特備劇亦拍過兩集，電影版拍過兩套，無論電視劇或電影，收視和票房都相當不錯，《律政英雄》首季取得平均收視34.3％，成績相當標青。



第2位是木村的經典愛情劇《悠長假期》，1996年富士電視台「月9」時段播映，由名編劇北川悅吏子執筆，木村與女主角山口智子演繹一段姊弟戀，同劇演員有松隆子、竹野內豐、廣末涼子等，其後三人成為人氣紅星，而主題曲久保田利伸演唱的《LA・LA・LA LOVE SONG》更是流行一時，該劇平均收視率為29.6%。



第3位是TBS電視台日劇《美麗人生》，亦是由北川悅吏子編劇，女主角是常盤貴子，故事講述因病雙腳不能走動，要靠輪椅代步的圖書管理員杏子（常盤貴子飾演），與新銳髮型設計師的柊二（木村拓哉飾）的愛情故事，最後杏子逝去，柊二為離世的杏子塗口紅化妝的場面，便感動不少觀眾落淚。日本平均收視率為32.3％，大結局創下41.3％，是近30年單集最高收視。



第4位是《華麗一族》，改編自山崎豐子同名小說，是TBS開台55周年紀念節目，合演有長谷川京子、北大路欣也、山本耕史、山田優、鈴木京香等主演，以二次戰後日本為背景，講述財閥家族中父子之間的糾紛、野心和愛恨情仇。劇集播映時，口碑好壞參半。至於5至10位是《沉睡森林》、《夢想飛行GOOD LUCK!!》、《戀愛世紀》、 《BG~身邊警護人》、《安堂機械人A.I knows LOVE？》和《PRICELESS》。



日本觀眾最喜愛「木村拓哉主演日劇」排行榜

1.《律政英雄》（2001年）

2.《悠長假期》（1996年）

3.《美麗人生》（2000年）

4.《華麗一族》（2007年）

5.《沉睡森林》（2002年）

6.《夢想飛行GOOD LUCK!!》（2003年）

7.《戀愛世紀》（1997年）

8. 《BG~身邊警護人》（2018年）

9.《安堂機械人A.I knows LOVE？》（2013年）

10.《PRICELESS》（2012年）

