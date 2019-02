歌手吳雨霏(Kary)去年為老公Brian誕下囝囝Asher後,不時喺社交網分享湊仔日常,話咁快阿仔已經八個月大喇!今日Kary就同大家分享咗段親子日常嘅短片,片入面Asher瞓喺張床度,而Kary就起勢咁錫阿仔同佢玩,相當溫馨! Asher仲畀媽咪氹到係咁笑,啲笑聲仲好可愛添!Kary搞笑話自己係瘋狂嘅媽媽,仲留言:「This is what we do everyday! Happy 8 months Asher, I’ll do anything just to make you laugh.(呢個係我哋每日會做嘅事!Asher八個月大喇,為咗令你笑,我可以做任何嘢。)」雖然段片照舊見唔到囝囝個樣,但網友都大讚Asher好可愛,仲話佢嘅笑聲好治愈呀!



