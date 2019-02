陣容強勁！Queen將擔任奧斯卡表演嘉賓

第91屆奧斯卡金像獎頒獎禮即將於香港時間下周一早上舉行,而大會昨日宣布英國殿堂級搖滾樂隊Queen與男歌手Adam Lambert將為今屆奧斯卡表演。



主辦奧斯卡的美國電影藝術與科學學院(AMPAS)於社交網留言引用Queen經典歌曲《Bohemian Rhapsody》歌詞:「Is this the real life? Is this just fantasy? 我們歡迎Queen與Adam Lambert參與今年奧斯卡。」



近年頂替已故主音Freddie Mercury位置的Lambert早於2009年參加《一夜成名》(American Idol)時已與Queen合作,2012年他們開始合組Queen + Adam Lambert 出騷,之後2014年至2018年他們再度合體開騷,期間曾首度來港舉行演唱會。



而講述Queen成名事蹟的音樂傳記片《波希米亞狂想曲:搖滾傳說》(Bohemian Rhapsody)去年上映時票房大賣,至今全球累積票房高達66.63億港元!而獲5項奧斯卡提名的《波》更成為最佳電影得獎大熱!