土炮音樂！張繼聰孖仔女Jam歌竟然畀佢搶鏡

藝人張繼聰同太太謝安琪都係歌手，音樂造詣有番咁上下，一對仔女張瞻同張靖自然都有遺傳到父母嘅音樂細胞。阿聰尋晚就晒出一段喺屋企同對仔女Jam歌嘅片，大晒音樂才華。最特別嘅係，佢哋用嘅「樂器」竟然係鑊、水樽、杯呢啲日用品，連身體都成為佢哋嘅演奏工具，當中阿聰用玩具敲阿仔個頭嘅時候，張瞻笑住話：「我個頭咁響嘅！」而張靖都難逃「魔掌」，但明顯阿聰就細力好多，果然偏心囡囡。就嚟兩歲嘅張靖雖然人仔細細，但都好有節奏感，跟足拍子跳舞，仲敲水杯加入演奏，相當犀利！



阿聰留言：「收工喺村口撞到兩名工友，見咁得閒，同佢哋jam咗成晚🎶#daddytime #土炮音樂 #低科技但高興❤」仲透露啲片係由太太拍嘅，唔怪得謝安琪冇Jam埋一份啦！而網友都勁Like呢段片，大讚張家敲擊樂團冇得頂，仲話如果媽媽加入做主音就更完美。但有網友就搞笑錯重點，話畀片入面亂入嘅狗狗個呆樣吸引晒注意力，仲叫阿聰下次畀狗狗玩埋一份呀！



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