林嘉欣花都慶元宵　吳岱融冧豬食湯圓

英皇電影《廉政風雲 煙幕》上映14日，票房衝擊三千萬，可喜可賀！而戲中演員個個都好風騷，今日是元宵佳節，戲中演員林嘉欣就去了法國過浪漫時刻、吳岱融就與太太鍾淑慧齊齊甜蜜吃湯圓過這個中國情人節！



身在浪漫花都工作的林嘉欣，被問到元宵有甚麼節目？單拖在巴黎的嘉欣依然開心謂：「元宵習俗應該是吃湯圓吧！我現於巴黎出席活動，就在這裏擁抱法國的浪漫氣氛吧！」而張家輝則於緬甸拍戲中，他謂：「元宵我都要拍戲，因有大量動作，所以要保留體力和精神，所以最佳嘅節目就是留喺酒店休息。」而劉青雲謂：「過年後已開工，今日都有通告，所以冇特別計劃去慶祝元宵，不過我都喺度祝各位元宵節快樂！」而導演麥兆輝謂：「元宵節最重要係同家人一起度過，能和至愛共聚天倫樂，其他的都不需特別設計甚麼吧！」



沉香貴過黃金



而今個元宵佳節最特別甜蜜的，要算不用開工的吳岱融，他與結婚23周年的老婆鍾淑慧齊齊食湯圓，真係好鬼冧！岱融受訪時謂：「老婆整嘢食向來有一手，今次整湯圓，可謂小兒科，但應吓節，食落又特別好味，甜入心！（有咩冧招氹老婆？）我哋成日都會互相氹吓對方，其實都相處廿幾年，鬧吓、氹吓就過㗎啦，係開心嘅！」除了食湯圓，兩公婆更互送了沉香佛珠手鏈成為禮物，而這份禮即亦相貴重，他說：「沉香係非常之珍貴東西，比黃金更貴，而且有藥王之稱，有保平安的作用，以前係宮廷先能夠擁有嘅珍品，重點係我哋大家都好鍾意，而且有緣碰上，咪互相送贈囉！」



至於袁富華則透露：「因為要開工，所以冇準備特別慶祝，不過我同另一半都係2月生日，咁啱之前請到假，我哋飛咗去台灣旅行，喺嗰度佢送咗香水同小蛋榚畀我。好想講嘅係我送咗兩張飛畀我一對夫妻朋友入場睇《廉》片，佢哋嘅關係就好似戲中劉青雲同林嘉欣咁，我想佢哋睇完之後開開心心，過一個難忘嘅元宵節。」而之前因不在港未能應邀與青雲、嘉欣等到戲院謝票：「其實我好想同觀眾親身接觸、見面同交流，所以覺得幾遺憾，喺度講聲唔好意思。」