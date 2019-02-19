患舌癌第4期　堀智榮美切除大半舌頭保命

80年代走紅的52歲日本前偶像歌手堀智榮美，今日在網誌公布患上舌癌第4期，癌細胞已轉移到頸部的淋巴，她今日已入院，22日進行手術。



堀智榮美表示，去年夏天她發現舌頭的左側有硬物，她最初以為口內發炎生痱滋。到11月，她的舌頭相當疼痛，看了多次醫生仍無法止痛，11月她接受牙科醫生幫她切除硬物，仍無法根止痛楚。因近年她患上特發性大腿骨頭壞死症而長期服藥，以為受到該藥物影響，她接受醫生建議暫停服藥，但舌頭仍是十分痛楚。堀智榮美十分擔心，與丈夫商量後決定改到另一間醫院檢查，細果診斷出是患口腔癌（即左舌扁平上皮癌），已是第4期，於是決定入院做手術，她將會切除一半以上舌頭，並從她身體的皮膚移植，頸部的淋巴會切除，預計手術長達12小時，手術後需要長期休養。她表示因舌頭痛楚影響食欲，在10天內體重已暴跌逾6磅，她聲言會努力抗癌，不會被癌魔打敗。



堀智榮美於1981年參加歌唱比賽勝出而進身藝能界，與中森明菜、早見優、小泉今日子等是當年同期的偶像，1985年的歌曲《RI‧BO‧N》最她的代表作品。她的人生經歷相當崎嶇，曾有三次婚姻，共有7名子女。早前曾傳患特發性重症急性胰腺炎，一度命危。2016年她患上特發性大腿骨頭壞死症，雖要長期服用藥物。