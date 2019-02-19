自爆結咗婚一年！何猷啟想生龍鳳胎

賭王三太陳婉珍的兒子何猷啟去年向女友GiGi求婚成功，今日他以總理身份出席東華三院董事局春節團拜時，自爆去年已與女友註冊結婚，在元宵節報喜宣布成為人夫！他於訪問期間表示：「其實我已經結咗婚。（幾時？）舊年，係海外註冊，已經有一年喇，屋企人有見證，媽媽有去觀禮。依家仲爭補擺喜酒，至於幾時就未定，希望係今年內。（等爸爸出院先？）等家人冇咁忙先。（太太喺香港住？）係。（帶太太同爸爸拜年？）有，有帶佢去𢭃利是。」問到賭王身體狀況如何？他說：「冇乜事。（幾時出院？）暫時都未知。（爸爸催你生B？）呢啲要順其自然。（想生幾多個？）冇特別，兩三個囉。」問到與家姐何超蓮是龍鳳胎的他，可會想生龍鳳胎？他說：「希望啦。」



27歲的何猷啟在2017年聖誕節認愛，兩個月後在微博宣布向女友求婚成功，正式封盤。名副其實高富帥的他情史不多，2009年跟貌似DJ阮小儀的初戀女友Mina相戀數年，2016年撻着以色列索模Angelika，拍拖一年分手。



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