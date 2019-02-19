守口如瓶！王賢誌一早知何猷啟已婚

東華三院應屆主席王賢誌（Vinci）與副主席蔡榮星出席活動，講到總理之一的何猷啟宣布已婚，問到Vinci知不知道呢件事？他說：「我哋東華有個group，大家除咗工作之外，有咩都會分享，咁佢有同我哋講，但詳細情況我哋就唔知喇。（有冇見過佢太太？）有，佢都有帶太太出席我哋東華嘅宴會。（你知唔知佢幾時擺酒？）咁就唔知，我都唔知佢會今日講。」講到Vinci表哥鄭嘉穎日前榮升做爸爸，有冇恭喜對方？他說：「冇，同佢冇任何聯絡。（會唔會送嘢畀對方？）除非佢話畀我聽要乜嘢 或者佢搞百日宴嘅時候邀請我，我都會送禮嘅，但我近年同佢少聯絡。」講到Vinci卸任在即，問到有冇唔捨得？他說：「Ok呀！依家都開始準備卸任，嚟緊三月中會去杜拜交流團，之後亦都會去北京同埋越南。」



至於嚟緊就要接任的蔡榮星，被問到有咩大計？他說：「依家都係交接期，嚟緊都會有好多交流團，例如去新加坡、倫敦、湖南，亦都期望學生出完去之後帶多啲正能量能量返香港。」而Vinci就話覺得依家啲學生好享受，他表示：「因為以前我哋去旅行就算去西貢，已經好開心。」



講到蔡榮星會唔會壓力好大？他說：「依家都開始準備，壓力都大嘅，不過都有歷任主席同埋所有總理，發揮我哋東華百幾年嘅精神，大家都會齊心合力做好佢。」