趁生日行善　J-Hope@BTS捐70萬助母校學生

韓國爆紅男團防彈少年團（BTS）的成員J-Hope昨日度過25歲生日，昨日從日本抵韓時心情勁靚，成員亦大派心心，而BTS過往都熱心公益和關注社會問題，兒童福利機構綠色雨傘兒童基金會今日就透露，J-Hope趁自己的生日，捐出1億韓圜（約70.8萬港元），幫助母校光州國際高中的低收入家庭的學生，學校將依照J-Hope的意思，選出需要幫助的學生，向他們發放獎學金。



J-Hope去年12月20日亦曾向綠色雨傘兒童基金會捐出1億5千萬韓圜（約106萬港元），基金會指：「當時他叫我們絕對不要將捐錢的事公開，希望低調地幫助有需要的兒童，捐款用作幫助貧困家庭的孩子的學習、夢想成為運動員的兒童和幫助病童。」



另外，成員Jimin昨晚上載BTS齊人食飯的照片，見二人坐在地上吃日式火鍋，似乎是日前在日本開騷前聚餐的照片，而早前拍畢韓劇《男朋友》的男星朴寶劍，就上載與好友、BTS成員V的合照，並留言道：「希望今後會有更多好日子。」這句是BTS的人氣歌曲《Spring Day》的歌詞。