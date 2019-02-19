《廉政風雲》票房破三千萬　林嘉欣嗌分紅！

由劉青雲、張家輝及林嘉欣坐陣的英皇賀歲片《廉政風雲 煙幕》開畫以來在港票房勢如破竹，新年假期日日高踞華語片票房冠軍，初十五元宵佳節，港澳區票房宣告衝破三千萬大關，該電影導的演麥兆輝對此佳績興奮莫名：「當然好開心，多謝大家支持！慶功宴一定要搞，呢個係《廉政》團隊所有人嘅功勞！」



對於麥導演提出一定要搞慶功宴，青雲大力支持：「電影賣座理想，身為演員一定好開心，好想同整個《廉政》團隊食餐飯，會盡量抽空出席！」張家輝正在外地工作，聽到消息亦感到好高興！



正身在法國的嘉欣，則為青雲及家輝謀福利：「衝破三千萬嘅感覺，係咪應該分紅畀我哋一班演員呢？講笑啫！大家咁支持，自然好開心，希望盡快開拍續集！」之前嘉欣與家輝早已相繼呼籲導演搞慶功，如今終於成真，嘉欣笑道：「我一定會參與，因為係我要求導演搞慶功。」



影帝點鬥戲？



另外，大家都覺得青雲與家輝在戲中特別合拍，青雲解釋：「我好相信，只要大家喺工作上有個共通點，彼此就會好容易溝通，不止係我同家輝，同嘉欣都一樣，畢竟大家都係熱愛演戲嘅人。」家輝亦承認，與青雲合作格外好feel：「埋位前，我們唔會講一陣你想點做、我想點做，甚至去研究劇情，但好多時一埋牙，感覺就會特別深入、真實，唔知點解！」問到會不會因為私底下也是交心好兄弟的緣故？家輝說：「我哋唔會好頻密咁聯絡，但傾偈時一定好坦白，好私人嘅事，我都會直接同佢講，談話內容好交心，我唔知道係咪因為咁樣，抑或部戲本身所產生嘅默契。」



嘉欣亦十分享受與兩大影帝交手，她表示﹕「拍戲嘅時候，基本上我好少入化妝間，鍾意留喺現場觀察，佢哋點樣去準備下一場戲，自自然然會有好多idea走出嚟，所以好好笑，導演一cut機、轉位，我同青雲都冇離開，索性坐喺原位，睇佢哋點樣打燈。」