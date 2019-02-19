穿越樂壇20年　容祖兒着重量級戰衣硬晒軚

樂壇天后容祖兒今年是她入行二十周年，其最新廣東主打歌《一種永遠》正正是她當下的心態，特別歌詞令祖兒回想起堅持二十年的夢想歷程，祖兒透過新歌迎接今年年中的演唱會：「喺呢個過程裏面要經歷過唔同嘅磨練、長大，都係唔容易，我唱呢首歌嘅時候都係有一種激情，同埋希望自己可以飛得更加遠、更加高……」



MV在台灣拍攝，導演是曾奪得台灣金曲獎「最佳音樂錄影帶獎」的比爾賈操刀，將祖兒打造成一個「超現實」的演繹。祖兒除要求畫面效果要靚之外，仲要有一個故事形式，帶出自己經歷：「導演諗咗個超現實嘅故事、一啲穿越嘅感覺。MV一開始有個小妹妹，喺好耐以前灌溉一個音樂嘅種子，將好多心機、心血擺喺泥土入面；而我係未來嘅人，回到過去，然後同個小妹妹交流。」



拍攝當日，祖兒穿着一襲「重量級」珠片衫，全身搽滿閃粉，佢講笑話自己好似一隻穿了鞋的狗仔：「因為我要黐啲閃粉落去兩隻手臂上，好『立』，好多唔同層次嘅閃粉，個頭又落咗好多gel，條裙又好硬，所以我變咗好硬，哈哈……另外仲有一個Shot（鏡頭）好似驗眼咁，又係要我成個人硬晒定晒，哈哈！」



畫面震撼好感動



拍完第一個Shot後，祖兒已經勁感動，揚言勾起很多回憶：「導演安排咗一個好大嘅圓台，其實個圓台係一個LED mon，佢將我咁多年嚟嘅經典MV都放咗入去，因為我呢隻歌係希望帶出回顧、亦都係對未來展望嘅心情，所以拍攝嘅時候佢播咗一啲舊嘅片段，當我見到呢啲片段時，腦裏面諗起好多好懷念嘅畫面、好感動，導演精心嘅設計令我好震撼，好完美咁將我想要嘅畫面呈現出嚟。」



祖兒笑言其實除了衫很重及全身閃粉令祖兒硬晒軚之外，基本上整個拍攝過程十分舒服，因大部分時間也是坐着或卧着。