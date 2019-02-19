【巨星Pet Pet】派對動物！陳圓圓狗狗愛開P

女星陳圓圓（Jacqueline）經常「狗不離身」，出席大小宴會都帶住愛犬Tiger baby，今次佢帶埋愛犬亮相東網巨星節目《巨星Pet Pet》，大爆原來Tiger baby係寵物界嘅「Party King」！Jacqueline表示：「其實Tiger baby有好多嗜好，而其中一樣就係開Party喇。記得有一次我帶佢去一個酒店嘅舞會，點知佢一入到去，所有賓客都爭相過嚟同佢影相，令佢即時變成全場最受歡迎嘅人物，所以之後有好多Party、聚會，我都會帶佢去，亦有唔少品牌會邀請佢一齊出席。」



除咗係Ball場常客，Tiger baby亦非常活躍於慈善界，佢不時都會跟Jacqueline去愛護動物協會，探訪被遺棄嘅小動物，亦會身體力行支持不同慈善活動，認真善心爆棚！想知Tiger baby仲有咩威水史？快啲Click入《巨星Pet Pet》！



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