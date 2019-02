曾於2014年首度來港舉行演唱會的日本視覺系樂團SID,其4位成員主音MAO、結他手Shinji、Bass手明希和鼓手Yuya相隔5年今日再度襲港,為明天假旺角麥花臣場館舉行的《15TH ANNIVERSARY ASIA TOUR "THE PLACE WHERE WE LOVE MOST 2019" IN HONG KONG》演唱會做準備。



SID今午抵達香港,不少忠心粉絲一早在閘外等候接機,部份人手持禮物。SID一現身粉絲即狂歡呼,成員接過禮物後步往停車場,沿途有不少粉絲要求握手簽名和送禮物,SID都一一收下及滿足歌迷的要求,非常親民。今次SID重臨香江,成員期待可以大嚐香港地道美食,如菠蘿包、蛋撻和點心等。