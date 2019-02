藝人吳綺莉女兒卓林同外籍太太Andi愛得難捨難離,即使遇到唔同難關,一直都互相扶持。今日卓林喺網上晒出擁抱嘅合照,仲話係二人嘅周年紀念,感謝Andi嘅出現,令佢人生更加精彩:「since I met my partner in crime @andiautumn. Its been a the best two years of my life with you as my wife(呢兩年係我人生過得最好嘅兩年,全因有你成為我嘅太太)」