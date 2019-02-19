殿堂級設計師Karl Lagerfeld逝世　享年85歲

著名法國時尚品牌Chanel的藝術總監、殿堂級設計師老佛爺Karl Lagerfeld周二（19日）於巴黎逝世，享年85歲。



法國雜誌《Closer》報道老佛爺的死訊，指他於過去數周健康欠佳，其中在上月22日缺席了兩個高級時裝騷。但當時品牌僅稱老佛爺感到疲倦，需要另找人代為出席。據報，那是他首次缺席品牌天橋騷尾聲的鞠躬環節。早前其品牌相關人士曾指老佛爺患有重感冒，不過有消息就傳他與胰腺癌秘密搏鬥，惟最終不敵癌魔。



老佛爺於1933年9月10日在德國漢堡出生，母親是德國人，父親是瑞典企業家。他14歲時搬到巴黎，在蒙田學校學習並學會素描。他年輕時已在時尚界取得成功，贏得1955年國際羊毛大賽的大衣獎，之後獲高級時裝品牌Balmain聘為初級助理。



老佛爺曾參與的品牌多不勝數，他於1958年出任Jean Patou的設計師，5年後離職，成為自由設計師。他於1964年成為Chloe的設計師，翌年獲Fendi提拔為主要設計師。老佛爺於1983年成為Chanel的設計師，在外界普遍不看好下仍成功令品牌復活，更令Chanel成為最賺錢的時裝品牌之一。