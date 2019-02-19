老佛爺離世　Victoria與眾星悼念時裝界巨人

國際殿堂級設計師老佛爺（Karl Lagerfeld）於巴黎離世，享年85歲，消息震撼全球！眾星於社交網群起哀悼一代時裝界巨人，「碧咸嫂」Victoria Beckham、英國歌手Lily Allen、康城影后戴安古格（Diane Kruger）、著名設計師Donatella Versace等於社交網留言作出悼念。



歌手出身變同行的Victoria表示：「聽到老佛爺的死訊相當難過，Karl是個天才，於個人及專業（工作）上，永遠對我非常仁慈及慷慨，願你安息。」Lily分享與老佛爺的合照悼念，而戴安就傷痛表示未能來得及向老佛爺表示對方於自己人生有多大的意義，明言會永遠懷念他，初為人母的她又透露：「我今個星期（準備）帶囡囡來法國見你，好心痛我遲來一步。」至於老佛爺近年的新生代繆思女神，包括Cara Delevingne、姬娜萊莉（Keira Knightley）、被他捧紅的法國女星Vanessa Paradis的愛女Lily Rose Depp，以及型格女星姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）暫時未作回應。