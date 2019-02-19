老佛爺病逝　周汶錡有幸見一面：佢好有型！

殿堂級計師、有「老佛爺」之稱的Karl Lagerfeld逝世，本地名模周汶錡（Kathy）對此消息感到愕然及可惜，她大讚對方是永恒及傳奇的設計師，跟對方曾有一面之緣：「我曾經喺巴黎嘅Chanel總店門口見過佢，覺得佢好有型，佢嘅白頭髮同黑超係佢嘅標誌，我好欣賞佢。」Kathy稱一直都有購買品牌的手袋，尤其是復古手袋，並盛讚對方的設計獨一無二。



名模陳嘉容亦感到愕然，大讚對方是天才中的天才：「佢嘅設計一睇就知係佢嘅作品，設計好鮮明，而且掌陀嗰兩個品牌都有獨突的風格。好多時設計師設計時都會有盲點，就算唔同牌子，都會帶佢有嘅元素，但佢就可好明確將品牌獨立分開咗，佢仲有個品牌叫Lagerfeld，佢簡直係天才中嘅天才，時裝界嘅傳奇，佢嘅作品會永留喺我哋心目中！」



名媛邱李茂琪熱愛時裝，過往收藏了不少Karl Lagerfeld的設計，她說：「我冇認真數過，以前多啲，依家唔係咁多。」她提供了一張她與老公邱子傑跟老佛爺合照的舊照，她說從小便很喜歡老佛爺的設計，對於一代時裝設計天才逝世，大感可惜。