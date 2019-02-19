老佛爺勁毒舌　寸Adele「有點胖」

「老佛爺」Karl Lagerfeld向來以「毒舌」見稱，言論常引起爭議，成為國際熱話，如他曾批評自拍為「電子自慰」：「太恐怖了，人都扭曲了，巨大的下巴，窄小的頭顱，簡直是數碼時代的自慰方式。」



2017年他批評荷里活女星梅麗史翠普（Meryl Streep）為「天才但廉價的演員」（A genius actress, but cheapness also）更是茶餘飯後話題，有指起因是奧斯卡頒獎禮前夕，梅麗史翠普找Chanel訂製晚裝，但期間她的團隊通知叫停，說已找到願意給他們團隊付錢的品牌，令老佛爺怒轟梅麗史翠普，指Chanel沒有付款予名人的慣例：「我們贈送價值10萬歐羅的裙子給她，然後才發現需要付錢（去讓她穿上）。」



另外，向來對身形有嚴格標準的老佛爺，常公開評價名人、明星甚至皇室成員的身形，例如他曾力讚英國劍橋公爵夫人凱瑟琳「身形很美，是王妃的最佳人選，我喜歡這種浪漫長相的女人， 但她的妹妹（Pippa Middleton）就不怎麼樣，我不喜歡她的長相，她最好只露背部。」而他於2012年指英國歌手Adele樣靚聲正，但「有點胖」即引起爭議，未幾他立刻「跪低」道歉，聲稱：「我是你最大的愛慕者」、「10多年前，我比現在胖30公斤，現在努力保持身形，所以我知道那種當媒體關注你外表時有甚麼感覺」。