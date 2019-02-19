老佛爺獨愛多情男　曾與聖羅蘭陷三角戀

德國時裝設計師「老佛爺」Karl Lagerfeld於巴黎病逝，終年85歲。老佛爺的情史，亦與時裝發展史緊密相扣。他的一生中最愛，以及唯一公開承認的男友，是法國浪蕩公子Jacques de Bascher，兩人於70年代初開始，關係持續18年，直到1989年Jacques因愛滋病離世為止。



Karl與時裝設計師聖羅蘭（Yves Saint Laurent）本來份屬好友，但最後卻因爭奪Jacques而反目。1973年老佛爺邀請聖羅蘭與其情人兼投資者Pierre Bergé出席生日派對，聖羅蘭與Jacques暗中搭上，Jacques引誘聖羅蘭過糜爛生活，酗酒吸毒，而聖羅蘭亦與Pierre分手，並與老佛爺絕交。



陪著Jacques走到最後的卻是Karl，一向拒絕出席葬禮的他，但亦為他舉辦彌撒。Jacques死後，老佛爺陷入低潮，自暴自棄，一度暴肥，後來才積極減磅。



老佛爺自言與Jacques從來沒有上床，表示：「我無盡地愛著這個男孩，但我與他沒有肉體關係。當然，我被他的外在吸引。我是一個清教徒，但我覺得他的浪蕩生活很有趣。」