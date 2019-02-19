謝娜推介　趙麗穎三甲產房日租過萬

去年與內地男星馮紹峰公開婚訊後，趙麗穎今年初就承認有喜，身為新手媽媽當然緊張萬分，全面停工閉關養胎。有消息指她的預產期為下月，成功一索得男外，現時半停工陪太太的馮紹峰不容有失，已為太太擇好吉日剖腹生仔，並在好友兼內地著名主持謝娜推介下，決定到上海仁濟醫院生產。



該院是全國三甲醫院之一，謝娜去年在此剖腹誕下孖女，有指當時每晚的住院費超過6,000元人民幣（約6,947港元），剖腹費則是3萬元人民幣（約34,735港元）。趙麗穎與謝娜因合作節目《偶像來了》而結緣，並以「大哥」及「二弟」相稱，可能有見閨蜜去年誕女時保密功夫到家，故也在該院產子，還已訂定單人豪華VIP產房，每日收費高達11,000人民幣（約12,736港元），爆料人說：「主任親自照顧產婦，一天一萬一，醫生和護士長都是謝娜牽的線。」



下封口令 防肥態曝光



據知，趙麗穎方面已「拜託」相關醫護人員要封口，希望不要傳出相關照片，原因是懷孕後有感樣貌與身材走樣，非常擔心媒體拍到她發褔的照片，影響日後工作。另外，趙麗穎工作室在微博發公告，指有人冒充工作室及趙麗穎的名義開社交網賬號，並發布不實訊息，會以法律途徑追究。