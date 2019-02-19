老佛爺離世　郭慶彬聞噩耗無心睡眠

本地著名形象設計師郭慶彬（Ricky）對國際時裝設計大師、「老佛爺」Karl Lagerfeld離世大感震驚，表示與Karl甚有緣，他說：「同Karl Lagerfeld有過好幾面之緣，除咗睇騷外，試過喺巴黎舖頭撞過佢，亦試喺書店撞到，印象中佢好鍾意睇書，所以喺書店撞過佢幾次。最記得第一次喺書店撞到，嗰時初入行，見到佢真係癲咗咁，好留意佢嘅行蹤，睇咩書，留意咩音樂，之後仲膽粗粗要求合照，嗰時佢有保鏢陪同，我問佢保鏢可唔可以同佢影相，Karl好好，願意同我合照，而呢張相將會一世難忘。」現身在米蘭的Ricky，表示知道呢個消息即睡意全無，個腦海中不停浮現他的影子。



Ricky又表示睇過不少Karl的時裝騷，每場騷都很有驚喜，他說：「佢好多難忘嘅騷，好似將場地變成超級市場、草原、沙灘、冰山等都好特別，我第一次睇佢嘅騷喺冰山，佢將北極嘅冰搬去大皇宮，雖然好凍，但好特別，而好多時我睇騷時會拍低時裝騷嘅片，但之後都會刪除，惟獨佢嘅騷我唔會刪除，因為佢嘅騷好值得回味，亦可能係情意結，依家電話大部份都係佢嘅騷相同片段，佢嘅設計真係影響全世界嘅人。」