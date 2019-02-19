鄧達智被老佛爺點相：佢畫咗我個樣

Chanel藝術總監兼殿堂級計師師老佛爺Karl Lagerfeld逝世的消息震驚時裝界，本地時裝設計師鄧達智大感愕然：「雖然佢年紀都大（終年85歲），但一直好健康，覺得好可惜，不過，人一生最緊要係活得豐盛同精彩。」



在九十年代初鄧達智曾訪問過老佛爺：「當年佢嚟香港，我代表一間媒體訪問佢，原本佢只係畀咗早餐前一個鐘嘅時間我，但因為好好傾，所以佢取消咗之後嘅約會，話要同我一齊食早餐，由原本九至十，變成傾到十一點半，佢為人好友善，佢隨身帶住一本sketch book（素描簿），一有咩idea就會畫出嚟，佢都有喺本簿入面畫咗我個樣。佢個人好有趣，而且個腦轉得好快，佢講嘢又快又多，其實做一個品牌已經唔容易，佢仲要同時做幾個品牌。不過比較遺憾嘅係佢做其他品牌好成功，但自己嘅品牌Karl Lagerfeld反而做唔起。」



將牛仔布注入時裝



鄧達智最欣賞Karl Lagerfeld將品牌推陳出新：「Chanel原本感覺比較成熟，但係佢將品牌年輕化，打入咗年輕人巿場，我記得佢第一個系列，係運用牛仔布，因為當年高級時裝都唔會用牛仔布，佢係第一個將牛仔布注入品牌。」