元宵節版《皓鑭傳》李岫玉鬧爆皓鑭八婆

西方情人節過完冇耐，話咁快又到元宵佳節，為咗應節，SeeSeeTVB Facebook專頁將劇集《皓鑭傳》入面其中一幕重新配音成《皓鑭外傳：情人節後的腥風血雨》，話說劇中飾演「李皓鑭」嘅吳謹言同飾演「李岫玉」嘅李春嬡係同父異母姊妹，李岫玉多番設局陷害家姐，睇到觀眾牙癢癢！但經過重新配音之後，李皓鑭嚟個大逆襲，句句寸爆李岫玉！



片段一開始，李皓鑭已經有骨咁對李岫玉講：「我見你IG你男朋友尋晚帶咗你去粥店，食情人套餐喎，我真係羨慕你哋過節過得咁平淡。」跟住再寸爆話：「我嗰個送咗個成皮嘢嘅首飾盒畀我！」呢個時候李岫玉已經嬲到伸起隻左手摑李皓鑭，仲破口大罵：「晒命呀八婆！」



跟住李岫玉怒氣沖沖咁走去搵佢嘅另一半趙蛟理論，仲大興問罪之師：「你唔係淨係諗住帶我食餐飯就算吓嘛？我個包包呢？包包呀！」跟住趙蛟就開始大講道理，但佢一開口就成口鄉音，激到李岫玉咆哮：「你噏乜呀？」最後趙蛟一句KO佢：「你聽我講，遲早有一日你都可以達到我膠（高）度，自己去買包包！」網民見到李岫玉被激到面紅耳綠，都話大快人心！



網民有話兒：



So Cxxxg Cxxxg：笑死！一定要睇到最後！！！

Best-xxxin：呢個好笑

Kxxxii Yim：hahahahahah this is so funny

Ixxxhow ：自己包包自己買

