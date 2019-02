元宵節版《皓鑭傳》李岫玉鬧爆皓鑭八婆

西方情人節過完冇耐,話咁快又到元宵佳節,為咗應節,SeeSeeTVB Facebook專頁將劇集《皓鑭傳》入面其中一幕重新配音成《皓鑭外傳:情人節後的腥風血雨》,話說劇中飾演「李皓鑭」嘅吳謹言同飾演「李岫玉」嘅李春嬡係同父異母姊妹,李岫玉多番設局陷害家姐,睇到觀眾牙癢癢!但經過重新配音之後,李皓鑭嚟個大逆襲,句句寸爆李岫玉!



片段一開始,李皓鑭已經有骨咁對李岫玉講:「我見你IG你男朋友尋晚帶咗你去粥店,食情人套餐喎,我真係羨慕你哋過節過得咁平淡。」跟住再寸爆話:「我嗰個送咗個成皮嘢嘅首飾盒畀我!」呢個時候李岫玉已經嬲到伸起隻左手摑李皓鑭,仲破口大罵:「晒命呀八婆!」



跟住李岫玉怒氣沖沖咁走去搵佢嘅另一半趙蛟理論,仲大興問罪之師:「你唔係淨係諗住帶我食餐飯就算吓嘛?我個包包呢?包包呀!」跟住趙蛟就開始大講道理,但佢一開口就成口鄉音,激到李岫玉咆哮:「你噏乜呀?」最後趙蛟一句KO佢:「你聽我講,遲早有一日你都可以達到我膠(高)度,自己去買包包!」網民見到李岫玉被激到面紅耳綠,都話大快人心!



網民有話兒:



So Cxxxg Cxxxg:笑死!一定要睇到最後!!!

Best-xxxin:呢個好笑

Kxxxii Yim:hahahahahah this is so funny

Ixxxhow :自己包包自己買