胡渭康同林建名裸浸　戴夢夢雪卵最驚暴肥

大名娛樂老闆林建名今晚率領旗下一眾藝人包括戴夢夢、胡渭康（William）、陶枳樽等，出席公司的新春團拜活動。其中夢夢與William一同受訪，透露早前聯同老闆、老闆女兒及其老公去日本旅行兼浸溫泉，夢夢大爆老闆講笑問：「唔係一齊（浸）咩？」William搶話：「你唔乖囉！我就同老闆浸，咩都見到！肉帛相見！（唔尷尬？）冇，佢先係最大方嗰個，我就守尾門，好感恩老闆當我哋屋企人咁安排最靚、最好嘅衣食住行，可以過一個豐盛豬年，係個好開始。」



夢夢自爆旅程期間Shopping主攻糧食：「買咗好多米、蕎麥麵，搞到超重要自己拎上機，豐衣足食呀！」至於William就笑話自己冇Shopping癮，但都買了不少食用金箔產品，又乘機揶揄夢夢：「識買就買呢啲，點會糴米呢？講智商！」被激親的夢夢反擊：「我都有買金箔，富貴榮華、又豐衣足食！」記者笑指夢夢邁向賢妻之路，William聞言即爆夢夢正準備當中：「趁更年期之前準備吓生B，老闆名言『嫁唔嫁唔緊要，生咗會贊助奶粉錢』。」夢夢即刻耍手擰頭話唔急，問到幾時拎福利？她大笑話：「一世受用，唔急，但可以諗吓。」二人大放笑彈，認真爆笑！



原來夢夢都有考慮過雪卵：「係爸爸、媽媽提議，佢哋話如果覺得事業忙冇時間，趁年紀細早啲雪定，所以都有晒資料，睇過晒，係未實行。」William再次插嘴表示：「如果見到佢暴肥，就係做緊啲前期工作。」而夢夢都指最驚暴肥：「會好辛苦，所以要再考慮吓。」

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