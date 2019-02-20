黎燕珊爆曾被金馬男主角糟質：佢飲咗酒埋位

藝人黎燕珊、「星女郎」鄂靖文、田啟文、姚嘉妮及有「港版羅拉」之稱的朱芊佩今晚出席「GELOS 攜手電影『新喜劇之王』敢於夢想慶祝酒會」，席間《新》女主角鄂靖文分享自己跟戲內飾演的「如夢」追夢相似，又指雖然努力不一定成功，但身邊的人若發現自己努力或會給予表演機會，只要堅持不放棄便可。



黎燕珊受訪時表示原先抱住好奇、支持後輩的心態去欣賞該電影，後來發現戲中有驚喜訊息，當中女主角的追夢過程帶給她共鳴：「同未選美前喺邵氏做嘢嘅追夢時期好類似、好真實。」繼而自爆入行初期做新人曾被「金馬男主角」兼「最佳男主角」戲弄：「佢拍戲嘅時候會『蝦』新人，記得當期時導演嗌咗Cut，佢仲要糟質你，又撕你啲衫、又踩你、又講粗口鬧你，不過依家睇番轉頭都多謝佢，冇佢嘅話我唔會好似戲入面個女主角咁堅強，我當期時心態同佢一樣，質疑自己係咪唔得呢？我都幾靚呀，點解咁呢？再後期先有渠道去選美。（對方係香港演員？）係，仲喺度但已經冇做㗎啦，係有諗點解佢會咁，佢都曾經做過新人，點解要『蝦』個同業師妹呢？可能當時佢飲咗酒埋位，飲醉咗。」惟黎燕珊堅決拒絕透露對方是誰。



她指當年被玩後躲於一角喊，之後就有個副導演上前拍膊頭安慰：「好彩父母畀我一個與生俱來嘅正能量。（之後有撞番對方？）冇啦，佢都冇做。所以啱啱見到靖文都好有衷心恭喜佢，帶番畀我呢個咁美麗嘅回憶，雖然當時唔美麗，但真係多謝嗰位男主角畀我咁大挫折，覺得人係要有衝擊，如果唔係我唔會選美繼續追夢。」



至於講到日前孖女兒劉詠詩一齊為護膚品拍廣告，她表示終於可實現同女兒一齊扮靚夢想，私下亦互相交換扮靚心得。

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