畀星爺踩低個價！田雞呻：早知收Double片酬

藝人田啟文（田雞）今晚出席「GELOS 攜手電影『新喜劇之王』敢於夢想慶祝酒會」，講到他客串《新》中重演20年前於舊版被人踩腳至面容扭曲的經典場面，他大爆當初答應周星馳（星爺）演出時都未知要做回當年角色：「一直都冇拎劇本睇，係到現場拎劇本睇先知，睇完早知就收貴啲（片酬）！佢實驚我知道後怕我收貴啲，其實應該要收Double，因為冇人代替到呢隻腳，就咁畀佢踩低咗個價！」



問到電影之後可會繼續有搞作？他透露會有另外計劃，不過就大膽表示不會開拍《功夫2》：「即使再傳、再講都係流料！就算係星爺自己講都係呃你！新故事就大把，但相信佢依家忙緊《美人魚2》，或者會今年暑假上映。」



講到好友69歲李兆基被爆入紙註冊迎娶58歲女友邱巧貞，田雞表示獲悉後第一時間恭喜對方：「好戥佢開心，難得佢手術成功後又小登科，真係難能可貴，但打畀佢嗰陣可能佢做完手術，氣色唔係咁好，把聲麻麻哋，可能休息緊，所以留咗口訊畀佢，睇佢遲啲有時間就約飲茶。」有見過對方老婆？他指都太忙沒有詳細閱讀報導，之前聚會又沒有刻意去問，故未知是否認識她。



田雞又透露早前李兆基中風後都有聯絡過他開工，不過被他推辭：「佢話自己行動不便又說話唔清晰，遲啲再安排過啲工作畀佢。」更指曾於九龍城巧遇他：「佢成日喺九龍城打躉，見佢都消瘦咗、又要拎拐杖，後期知佢有Cancer都唔敢刻意打擾佢，好彩之後陳慎芝叫佢做手術，開頭佢都唔肯做好瀟灑，最後佢都做咗，亦都好瀟灑畀佢克服到，係件開心嘅事，作為朋友都希望佢有好嘅身體，依家又有好消息，再嚟希望佢有機會重返幕前拍戲。」

----------------------------

東網巨星開咗ig喇，大家快啲follow啦！

https://bit.ly/2JjSVcr

