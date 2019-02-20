情人節網上騙案　歐詠怡拍片籲小心

宅男女神歐詠怡（WingWing）除了模特兒工作，近期開始拍攝影視作品挑戰演技，最近她為網上平台「巧鬆啲」拍攝一段有關情人節網上騙案的搞笑片，劇情先講述三子杜沚諾、十仔及C. Dragon分別網上約女慶祝情人節，滿以為是女神WingWing，最後發現此網友是醜女一名，嚇得三子走夾唔抖！跟早前的「飯腳妹事件」類同，引來不少網友會心微笑！



該醜女由網名「黃小姐」的Mark豁出去反串扮演，黃小姐演繹超投入笑爆不少網友，以另類方式成為「新宅男女神」！而結局原來是黃小姐利用閨蜜WingWing的照片上網呃人，最後WingWing呵番好姊妹，為她送上情人節禮物，溫馨收場！



WingWing受訪時表示很高興最近經常為此網上平台拍片，能演繹不同劇情，每次拍攝都充滿歡樂，講到劇中的網騙事件，WingWing表示真的發生過在其朋友身上：「我朋友都係靚女嚟，試過發現畀人用咗佢張相去呃人，所以網上好多嘢都唔係真，大家要份外小心。（有冇人拎過你張相去呃人？）有都唔出奇！有時畀人利用咗都唔知，自己做唔到啲咩，奉勸啲網友唔好咁易信人。」



場地：Studio King影樓王