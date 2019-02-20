東方日報C1：張敬軒私傳秘技　幫女粉溝仔

樂壇獎王張敬軒化身《東方日報》全新節目《我和星星有個約會》的「Sing級導師」，助女Fans進行求愛大作戰！除了借出2,000萬錄音室、親自教唱情歌及私傳溝仔必殺技外，更附送零距離擁抱以示鼓勵！不過自認「內斂型」的軒仔最怕搞花臣，笑言如要奪其歡心，現金最實際！



《東方日報》全新重磅節目《我和星星有個約會》請來暱稱「皇上」的軒仔「御駕親征」，首集就為幸運女歌迷Rachel圓夢，教她唱情歌溝仔！Rachel又驚又喜，偕充當「定心丸」的兩位朋友齊齊來到偶像的「核心地頭」雅旺錄音室，誠心請教翻唱陳曉東的《心有獨鍾》向心儀對象表白，她說：「想向一個我鍾意咗好耐嘅男仔表白，月底佢生日會有個朋友聚會，到時有個Live band，我就可以同佢唱呢首歌！」軒仔聞言笑說：「嘩，好冧喎！依家啲女仔真係好主動！」



送抱抱打氣



教Rachel唱歌前，軒仔先陪她練開聲，並直接問：「你自己覺得點呀？溝唔溝到仔呀？」Rachel坦言：「好似唔唱好啲，嚇親佢！」見她如此有要求，軒仔亦不敢怠慢，先找出她的Key，再以鋼琴伴奏，發覺走音時立即糾正，更傳授「軒式」唱歌技巧：「其實唔一定下下要求唱到好似職業歌手咁，反而會嚇親佢，呢啲叫Organic，誠意搭夠，但自己要返去練，今日時間有限。」



經軒仔指導後，Rachel歌藝大有進步，但似乎仍欠信心，她直問軒仔：「有冇咩秘訣畀我追到呢個男仔？」軒仔立即傾囊相授，變身「戀愛專家」畀意見：「男仔對女仔冇咁多要求，女仔唱歌畀男仔聽，好少會覺得冧，因為男仔好怕畀反應，特別係我呢啲咁內斂型嘅人。」隨即提供貼士：「一定要畀埋練歌呢段片佢睇，咁就實得！」臨近尾聲，軒仔不諱言Rachel唱歌冧仔成數不高，但仍祝福她得米：「祝你好運，快啲搵到你嘅白馬王子！」並送上「愛的抱抱」為她加油，同時滿足埋同是其歌迷的Rachel朋友，逐個簽名及送上「集郵」機會，一次過滿足她們的願望！



唔愛花臣叫折現



Rachel達成心願後，坦言有機會跟偶像唱歌，感覺是「發夢都估唔到」，並自爆其表白對象其實近在眼前：「頭先話鍾意咗好耐嘅男仔就係軒仔，希望佢可以接受我呢份愛意。我由小學開始已經鍾意佢，佢嘅優點真係多到不能盡錄，希望佢會收到啦！」至於軒仔是否「收到」？昨日他看過Rachel的「示愛」片後，驚訝到O晒嘴：「原來嗰個人係我，唉！好啦。」他大讚Rachel相當有心，又笑說：「但真係唔使搞咁多嘢，下次折現得啦！」



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