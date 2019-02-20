泰激氣　瑪姬遇黑的坐地起價

女主持瑪姬懂得享受人生，早輪一口氣接下好多個周年晚宴和春茗，成手上工作後，與友人到泰國曼抖抖，雖然到過曼谷無數次，但她首次到當地的Weekend market周末市場和唐人街，她說：「市場原來咁大，因為嗰度好早便收檔，所以我哋要早啲出發，但天氣好熱，雖然好多嘢睇，但畀我最大感覺係熱到溶。」



而唐人街給她的印像不太好，被當地的士司機的坐地起價嚇怕，她無奈地說：「我發現喺酒店搭的士去唐人街，司機都唔肯起錶，一定要講價，我堅持唔肯，寧願搵第二部，終於搵到個肯起錶嘅司機，但到達目的地後，一樣坐地起價，都係唔會照錶個價收費。」



按摩姐姐瞓着咗



回程時，瑪姬又遇上同一問題，要求司機起錶才上車，一向硬頸的她不肯屈服，但結果搵咗十部車都係咁，最終「投降」。另一日，她在網上搜到一間特色cafe，行了十條街到達後才知道餐廳已經結業，原本白行一趟，但途中行到一間按摩店，立即轉plan去按摩：「冇咗個橙都有個吉，嗰間按摩店原來我曾經嚟過，我好記得，因為幫我按摩嘅姐姐按按吓佢自己瞓着咗，原來佢一早開工，按足十二小時，太攰，今次我中午去，佢就超級有力水，夠力夠精神，哈哈！」