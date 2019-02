爵士歌手尚羚與資深音樂人包以正舉行了一場《Just the two of us》迷你音樂會,尚羚指已連續兩年情人節在同一地點做騷,她的真情人馮庭正(RubberBand結他手阿正)亦來捧場,故情人節開工一樣開心,她說:「記得上年都好成功,所以今次被邀請再嚟,好開心,我哋仲諗咗一啲新idea,現場叫咗四對情人上台分享佢哋嘅浪漫故事,講佢哋相戀過程,有啲講求婚,有一對講番呢段婚姻就好似愛情馬拉松,好感人,覺得情人節不是只是Just the two of us,而係由兩個人變到More of us,過咗一個好愉快好浪漫嘅情人節。」



她指當日唱了好多首情歌,包以正原來早在綵排時已問阿正有否興趣唱番兩首,結果阿正亦上台唱了兩首,湊成「兩個正」同場。提到未來工作,尚羚原來不單止唱得,而且講得,透露四月會擔任爵士馬拉松的大會司儀,近日埋首練口才。