【襟撈過爸爸】姚嘉妮囝囝冧女多花臣

藝人姚嘉妮（嘉嘉）出席「GELOS 攜手電影『新喜劇之王』敢於夢想慶祝酒會」，表示睇完該電影令自己有自我檢討：「身為演員，喺戲入面有好多情節都領略過，例如浸喺水入面、捱飯盒、瞓片場，做藝員唔係好多人心目中咁風光，但只要堅持唔好放棄就得，要做到百分百投入。」



講到落水戲，嘉嘉早前兩件頭泳裝上陣大騷Fit爆身材、又露馬甲線為拍攝無綫劇集《她。她。她的少女時代》，她表示拍攝前做了不少事前功夫，唔敢放肆大食Keep足一個月：「當時係聖誕節、又要食團年飯，搞到要忍口，囝囝都有話點解我On Diet就可以唔食嘢，但佢就唔可以唔食，不過拍完嗰場戲都有鬆一口氣，都好多謝監製專登畀咗呢個安排我。」



問到元宵節老公可有準備甚麼？她笑言沒特別，惟睇完電影就要趕回家交人，又大爆囝囝反而有表示，有甜蜜舉動：「佢喺情人節有畫啲Love Note畀我，佢好Sweet㗎，譬如尋日落完雨塊鏡矇咗，佢會喺塊鏡寫『I love Mami』，佢好識冧我，都驚佢第時變咗情場騙子。」

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