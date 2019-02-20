【超多牙仔】JC仔冇時停！安志杰餵食勁溫柔

名模Jessica C.（JC）與老公安志杰育有一對仔女Tessa同Elvis，JC不時喺社交網晒出小朋友日常生活。尋日佢喺社交網上載一段老公餵囝囝嘅片段，轉眼間Elvis已經8個月大，片中安志杰全程踎低喂細仔食糊仔，而Elvis則十分好動，仲想搶爸爸手上嘅碗。JC用英文留言話：「這個小傢伙今天8個月了！目前最喜歡的食物是南瓜紅蘿蔔，當然仲有奶！他非常活躍，和媽媽一樣經常都很好興奮，很喜歡笑！」



JC之後再出Post話好愛睇住兩個小朋友長大，但又唔想佢哋大得咁快，話囝囝出世令到佢哋好忙同時又令生活充滿驚喜，字裏行間都係愛！之後再分別上載咗囝囝同大女（Tessa）8個月大嘅相。兩個BB霎眼望真係超似樣，如果唔係個蝴蝶結都唔知道係Tessa呀！Fans留言話佢哋似樣到似Twins呀～計小編話最犀利都係JC，生咗兩個都仲係咁索，個樣完全冇變！

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