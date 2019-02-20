消失幕前！船梨精自爆搵替身：係我唔想做

日本千葉縣船橋市的非官方吉祥物「褲甩時」船梨精，憑騎呢作風熱爆日本，2014年曾掀起一陣熱潮，當年演出綜藝節目達102個，有18個廣告，加埋產品，一年有8億日圓（約5,680萬港元）收益，人氣更持續多年。但去年船梨精卻在螢幕銷聲匿迹，廣告只得4個。難道船梨精已人氣不再？



有電視節目深入調查，發覺船梨精的人氣並沒有下跌，受歡迎程度與過往毫不遜色。售賣船梨精產品的專門店依然大排長龍，他在武道館的公演、船梨精Festival，以及全日本巡迴騷，一樣座無虛席。



開騷爆滿，綜藝節目卻沒有人找船梨精演出？何解？電視節目找船梨精追問，他的答案是：「係我唔想做！」船梨精話綜藝節目要玩遊戲，又要跳來跳去，他的體力已應付不來，所以索性推掉所有節目。沒有機會在電視節目曝光，船梨精就在官網與粉絲互動，規定每個星期上載一段主題短片，活動上會派禮物給小朋友，留住粉絲的心，他覺得現在工作比以前自由得多。



據聞船梨精全盛期，個人年賺7億日圓（約4,900萬港元），現在節目減少，收入大減，問到還有多少存款，船梨精沒有正面回答，只說有約100萬個梨，記者即旁敲側擊問1個梨賣100日圓（約7港元），即是至少有1億日圓（約700萬港元），船梨精笑而不答。他透露現在為了減少體力透支，找了另一個人扮船梨精演出，只要不用講說話齋做動作，就會由他做替身演出。



