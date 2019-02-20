賴慰玲晒陳凱琳自拍　網友：扮生咗BB？

藝人陳凱琳、陳嘉寶同賴慰玲喺2015年拍攝無綫劇《殭》而成為好友，幾年過去，幾位由少女變人妻，仲做晒媽媽添！趁住尋日元宵佳節，陳嘉寶同賴慰玲就去咗探啱啱生完BB嘅陳凱琳，交流吓湊仔經，仲喺社交網大晒自拍。坐緊月嘅陳凱琳果然得天獨厚，面尖尖零水腫，難怪田蕊妮睇到相都留言：「吓！個樣真係好似冇生過咁喎！」而賴慰玲亦回應：「我都懷疑佢哋冇生過！」並喺張相留言：「咩事都冇發生過，都仲係18歲！#唔好打頭#靈異學會#會員最近好忙#會長要再諗吓有咩學會活動」網友亦搞笑話:「18歲咁大咩？以為你哋17歲添！」仲有人話：「三個扮生咗BB嘅女人！」



當中何雁詩亦踩場留言話賴慰玲：「你18對都嚟啦唔好咁啦！」對方就簡單二字回應：「收聲！」陳嘉寶亦有分享照片並留言：「#何月（陳嘉寶飾）#藍夢瑤

（陳凱琳飾）#丘玲梅（賴慰玲飾）今天剛好十八歲 ！#我意思係心境#心境十八」而陳嘉寶喺上個月31號報喜話囡囡出咗世，照計應該仲坐緊月，唔知係咪為咗探好姊妹而提早出關呢？



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