美國第一夫人致意　金像影后超模同悼老佛爺

國際時裝界巨匠老佛爺（Karl Lagerfeld）昨日（19日）於巴黎病逝，享年85歲，消息震離全城，各界名人紛紛悼念。美國第一夫人梅拉妮亞（Melania Trump）公開擔任總統夫人後，老佛爺為她設計服飾的草圖，表示世界失去一位極富創意的天才。



叱吒時裝界70年的老佛爺捧紅不少名模，仙蒂歌羅馥（Cindy Crawford）與愛女Kaia Gerber於不同時代與老佛爺合作，同於社交網分享合照哀悼一代傳奇，仙蒂大讚對方有無與倫比的才華，會永遠被大眾懷念。而與老佛爺推出合作系列不久的16歲Kaia就自言榮幸獲對方教導，又謂世界因為他的設計而更為美麗。



法國影星Vanessa Paradis兩母女同為老佛爺的繆思女神，前者於社交網表示能與對方合作是莫大榮幸：「能夠聽他說話，與他交流，被他打扮，我真是非常非常非常幸運。」女兒Lily-Rose Depp就表示心情沉重，難以用言語表達哀傷，形容世界不會再有如對方一樣的偉人，感謝對方的貢獻。至於多個曾為老佛爺主理品牌行騷的人氣索模包括Gigi Hadid與妹妹Bella及Kendall Jenner亦有作出悼念，入行後多次與老佛爺合作的「粗眉模」Cara Delevingne上載與他的影舊相與行騷影片致哀。著名設計師

Olivier Rousteing與Marc Jacobs等亦有上載合照悼念。



而影圈就有奧斯卡影后瑪莉安歌迪雅（Marion Cotillard）、西班牙女星彭妮露告絲（Penélope Cruz）及老佛爺御用女星姬娜萊莉（Keira Knightley）等作出哀悼。不少老佛爺粉絲更去到他旗下品牌的店舖，於門外獻花，紀念一代時裝界巨人。