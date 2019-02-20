傳戲假情真愛上畢利　GaGa直認與未婚夫分手

美國百變天后Lady GaGa日前被傳與經理人未婚夫Christian Carino情變，男方火速被爆月初曾拖女食飯，而GaGa的新紋身亦被指有雙重意義，疑似假戲真做，向主演話題片《星夢情深》（A Star is Born）拍檔兼導演畢利谷巴（Bradley Cooper）傳情。傳聞滿天飛，GaGa的發言人終於證實她與Christian已經分手，結束兩年情！



GaGa與Christian前年2月爆戀情，去年10月，女方於公開活動中致詞時直呼男方為未婚夫，驚爆二人的訂婚消息。不過男方演員工會獎後，未有再陪GaGa出席活動，二人情人節亦未見於社交網放閃，隨即傳出「分訊」。



另一方面，GaGa日前上載的新紋身亦被粉絲驚傳有玄機，她於前臂紋上五線譜配音符的圖案，本身於「高音譜號」的情況下就是「G-A-G-A」的意思，不過有了解樂理的眼利網民就指出，圖案於「低音譜號」就意指「B-C-B-C」，有網友指GaGa擺明向畢利谷巴傳情，又翻出二人之前宣傳電影時形影不離，GaGa對畢利相當痴纏，不時又攬又拖，指GaGa似對拍檔動真情！









