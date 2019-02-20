上月美國閃婚購5千萬豪宅　Clara老公曝光

韓劇《急診男女》的34歲女星Clara（李成敏）於上月初在美國洛杉磯下嫁年長兩歲的圈外企業家男友，僅招待雙方家人及親友。兩口子於婚後已低調返韓展開新婚生活，並於首爾松坡區的豪宅Signiel築愛巢。



而Clara的老公身份一直相當神秘，今日韓媒Dispatch終於公開其夫身份，是較她年長的兩歲的韓裔美籍投資家Samuel Wang，畢業於美國麻省理工學院的碩士課程，早於2009年已在內地開拓教育事業，之後又在活躍於上海的教育投資事業，曾現身內地啟德考培全新雅思課程與托福考培課程的發布會，並於2016年在香港成立NP Equity Partners，過去兩年便支援了不少VR與教育公司，涉及金額高達1,750萬港元，現時則在韓國投資工作室。



此外，Samuel亦曾涉足地產界，曾成立NPSC Realestate地產公司，而他與Clara的Signiel豪宅便是以公司名義購下。據地產界人士透露，Samuel便是以5,684萬港元購入Signiel其中一個單位作婚房，當中涉及4,830萬港元借貸。