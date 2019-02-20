Pepper都走！桂莉芙計劃《復4》後告別漫威

於漫威（Marvel）《鐵甲奇俠》（Iron Man）系列出演女主角「Pepper」的奧斯卡影后桂莉芙白德露（Gwyneth Paltrow）近日於訪問中自爆準備告別漫威電影宇宙（MCU）！



桂莉芙與羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）同樣自2008年就加入MCU，飾演「鐵甲奇俠」另一半，曾於《鐵甲奇俠3》（Iron Man 3）穿上戰甲，46歲的她近日表示計劃於《復仇者聯盟：終局之戰》（Avegners：Endgame，簡稱《復4》）後退出MCU：「我對於披戰甲同所有一切都已經有啲年紀大喇…我好幸運曾經演過（漫威電影），因為我係被說服去拍嘅，我係Jon Favreau（《鐵》片導演）老友，製作第一集《鐵》片同埋睇到電影之後對粉絲嚟講幾有意義，都係好美好嘅經歷。」雖然講退出，但她亦未透露角色於《復4》的結局，而且對將來客串漫威電影保持開放態度：「如果佢哋（漫威）需要我，我永遠都喺度。」桂莉芙早前曾於社交網上載自己披上紫色戰甲的照片，爆出她可以於《復4》有對敵場面，令粉絲大為驚喜。



另一方面，即將上映的漫威新片《Marvel隊長》（Captain Marvel）近日於影評網被抹黑，不少網民不滿主角貝兒娜森（Brie Larson）與電影主題密密提倡女權主義，變政治平權電影，更有人留言表示：「咁男人唔使睇啦！」