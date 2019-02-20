靚靚想睇自己點死　陳家樂玩到盡殺影帝­

導演麥兆輝明言已着手籌備《廉政風雲 煙幕》下集劇本，最快於年底投入拍攝，一眾演員包括林嘉欣、何遠東和袁富華等鬼主意多多，大家都對自己的「下場」深謀遠慮！客串演出的袁詠儀（靚靚）於戲中扮演一名貪污海關高層，短短幾場戲已教觀眾留下深刻印象，對於開拍續集她笑謂：「只要有啱嘅角色、好玩嘅都可以再合作。其實如果再演呢個海關高層仲好，因為想睇吓貪污嘅人有乜下場！」而扮演影帝劉青雲下屬的陳家樂忽發奇想：「梗係想玩吓新嘢，我演臥底囉！有犯罪集團安排我去廉署做內鬼，最終我殺咗青雲同張家輝，最奸嗰個係我！」



女神嘉欣則笑言：「做乜都冇所謂，但最好係同青雲多啲對手戲，今次得3日唔夠喉。我唔介意演佢好妹妹、同事，但千祈唔好做佢阿媽就得喇！」至於戲中被青雲「欺凌」的何遠東，曾搞笑指懷疑自己的角色一直暗戀嘉欣，難怪問到續集想演甚麼角色時，他二話不說便答：「扮員工送電子零件畀嘉欣，向佢表示自己仲好鍾意佢，或者我捲入偵查案件，同青雲做對頭人。」



今次扮演辯護律師的吳岱融，坦言續集想演大反派：「演啲有腦、有思維嘅幕後黑手，例如嗰啲黑幫大佬，好似當年梁家輝演《黑金》入面個變態角色咁，相信就最有得畀我發揮喇！」至於扮演家輝好友的袁富華則表示：「如果續集都有份演出嘅話，我最天馬行空嘅想法就係乜都唔理，交由麥兆輝『主宰』我嘅命運，因為過往佢安排畀我嘅角色次次都中，所以我對佢絕對放心，去到現場先話畀我知演乜都冇問題！」



客串扮演Uber司機的陳炳銓則希望自己「升呢」：「入職交通部，做個交通警，向青雲同家輝抄牌，可以報吓仇，或者做嘉欣嘅下屬，反查番青雲轉頭。」湯怡表示﹕「希望可以加啲《無間道》元素，我演奸角，走甩咗個犯原來係我，先知有內鬼，同埋想加啲打鬥場面。」