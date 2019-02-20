男友偷食細妹老友　真人騷星Khloe怒斬情絲

美國真人騷星Kim Kardashian幾姊妹不時情海翻波，妹妹Khloe去年生B前幾日，NBA球星男友「孖T」卓斯坦湯臣（Tristan Thompson）被爆於她懷孕期間多次偷食，大受打擊的她最後原諒男友，更將愛女取名「True」（真誠），一家雨過天晴，不過事隔幾個月，孖T近日再被爆偷食Khloe同母異父妹妹Kylie Jenner的老友Jordyn Woods，玩到亂搞自己人，Khloe嬲爆怒斬情絲！



有指孖T本月飛到洛杉磯與Khloe及愛女True賀情人節，不過上周日晚就於一個家庭派對搭上Jordyn，目擊者二人全晚對對方手多多，互動親密，好不痴纏，Khloe知道後即時與孖T分手，知情者亦指Khloe有感已經受夠，相信復合機會好微！而Kylie與Jordyn暫時亦未回應。



此外，Khloe被發現爆分訊前，她曾於社交網留言暗示情變：「有時我哋會忘記，我哋現時嘅情況，唔一定要係我哋嘅命運。」至於孖T於偷食事件傳出後，曾於社交網留言指傳聞為假新聞，但後來刪Post。