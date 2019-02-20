擔心慈善騷超時！王賢誌提觀眾咪去廁所

藝人王賢誌（Vinci）出席電台訪問，宣傳本周五在伊館舉行的《誌友共聚》慈善音樂會，他稱邀請到張敬軒、草蜢、關淑怡、吳業坤等多位歌手演出，但陣容鼎盛，每人只能演唱2首歌。問到可會開金口獻唱？Vinci坦言：「會呀，我唱四首，但係串燒埋一齊嘅，會同班長者一齊演出，佢哋係以人聲作樂器為我伴奏，想用正面訊息話畀大家知，就算老人家退休後都可以發揮所長。」



Vinci透露擔心音樂會超時，因除歌手演出，還請來陳志雲、卓韻芝和王祖藍來做Talk Show，他笑言：「所以到時唔好去廁所，唔係就錯過咗一啲表演喇！」至於完成音樂會後他會去日本玩幾天，之後就要帶一班年輕人到杜拜考察，他已十多年未去過杜拜：「當年仲係拍無綫旅遊節目，同蓋世寶、歐倩怡、梁榮忠去拍，嗰時杜拜都未有依家咁犀利。」



講到4月卸任東華三院主席可有不捨？他笑謂：「都會，應該好失落，因為冇人再打畀我問工作，但都有晒心理準備嘅。」



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