李鍾碩忙與李娜英談情　丁海寅尹均相送餐車

將於年內當兵的29歲韓星李鍾碩，在入伍前一圓美夢，與心目中的39歲女神李娜英於熱播中的tvN韓劇《羅曼史是別冊附錄》中大談姊弟戀， 並於本月中在Netflix上架。



《羅曼史是別冊附錄》故事場景設定在出版社，把一群熱衷文字工作的編輯和作家的生活搬上螢幕，李鐘碩飾演自高中起就以出眾文筆走紅的天才作家車恩浩，後來成為最年輕的出版社主編且身兼大學教授。而李娜英扮演的姜丹伊自幼與他一起成長、情如姊弟，失婚的姜丹伊意外進入恩浩所屬的出版社負責打雜，兩人更日久生情。而劇情發展至第8集，戀愛戲份亦愈見甜蜜，兩人還與另外兩個角色發展出「四角戀」，包括出版社「女魔頭」、愛慕恩浩的出版社後輩宋海琳（鄭幼珍 飾），及曾拒絕跟恩浩合作並發生肢體衝突的知名書籍設計師池敘俊（魏河俊 飾）。



此外，與李鍾碩私交甚篤的圈中好友尹均相近日亦特地送餐車到拍攝現場打氣，李鍾碩今日在Instagram上傳認證照片並肉麻地留言說：「嗚嘩！我的愛人尹均相」答謝好兄弟，至於曾合作韓劇《當你沉睡時》的丁海寅亦有送餐車到現場應援。