未送過錶畀方媛　郭富城話阿女係自己迷你版

天王郭富城早前現身新加坡，以LONGINES優雅形象大使身份出席當地舉行的新店開幕，對於取名為「征服」的腕錶，城城說：「我係一個演員，亦係一個歌手，作為表演者嘅我，需要不斷超越自己，第一件事就係征服自己，令缺點成為優點！」問到其缺點，他即幽默地說：「冇缺點！」續說：「講笑，人點會冇缺點！我諗我嘅缺點係對工作投入到過分用心，有時候忽略身邊嘅朋友同親人。」



城城又指小時候，他會為準備上班的爸爸戴手錶，還記得那枚是古董錶，一直將這份傳承情懷藏在心底。問到城城可有送手錶給太太方媛時，他笑說：「暫時冇，因為品牌太貼心，一早送咗畀佢！」他又稱希望設計一隻可以照鏡子用的腕錶，並能隨時視訊家人，最好可以隨意問：「Hello！食咗飯未？」



有女萬事足的城城，自言與品牌合作無間是一種緣分，更希望這種緣分能傳給女兒，待她長大後可以跟朋友分享，他說：「個女似迷你版嘅我，非常好動，成日跑嚟跑去，但我好享受照顧佢、同佢相處嘅時間，一啲都唔覺攰！」他續說：「除咗工作，家庭對我都好重要！家庭會畀我好大嘅動力，令我更努力去工作，成為更優秀嘅爸爸。我最開心就係工作完成後，可以花時間照顧屋企人，同佢哋食餐家常便飯，就會覺得好幸福，煩惱同壓力都會拋下。」



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