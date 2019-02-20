加拿大奧斯卡爭獎　李施嬅：有得撼吓嘅！

演員李施嬅、張慧儀、王子涵、何浩文、文凱玲、梁敏儀與監製王晶等在尖沙咀出席劇集《荷里活有個大老千》「新春開年飯」齊齊「撈起」。



曾在外地獲封雙料影后的李施嬅近期憑加拿大劇集《Blood And Water》（血與水）第三季獲提名「2019年加拿大銀幕獎」（2019 Canadian Screen Awards）女配角獎項，該頒獎禮有「加拿大奧斯卡」之稱，屬加拿大最高殊榮的頒獎禮，認真威水。



李施嬅受訪表示因正在拍劇，三月尾會盡量抽時間到當地出席頒獎禮，近期亦與好姊妹胡定欣一起去挑選「戰衣」，對兩人同時獲得無綫以外的獎項提名感到高興，李施嬅表示：「拍緊《荷》嘅時候咁啱係《血與水》面試，係文凱玲用電話幫我拍片面試，因為要拍食煙嘅場面，嗰晚為拍片仲食咗成包煙，搞到作嘔咁滯，後來知道面試得咗，晶哥（王晶）可以話係我嘅幸運星。（有冇信心？）有提名已經好好，因為候選得五個位，我仲係唯一嘅華人，呢個獎亦都冇華人攞過，信心都有啲，可以撼吓嘅。」



李施嬅被讚保養宜撼低劇中「90後」演員，她笑說：「都要保養，靠湯水、花膠滋潤，同埋心景，雖然我冇愛情嘅滋潤，但係有班姊妹嘅滋潤。」講到愛情李施嬅指順其自然，笑謂歡迎大家有「好介紹」給她。