老佛爺離世　15.6億遺產留畀愛貓同契仔

國際時裝大師「老佛爺」Karl Lagerfeld昨日於巴黎離世，享年85歲。由於他沒有伴侶及兒女，他將15.6億港元身家分給愛貓以及11歲契仔Hudson。



老佛爺去年受訪時透露會將身家分給愛貓Choupette同其他最親近的人包括契仔Hudson，他更笑說：「唔駛擔心，足夠畀所有人。」根據法國法律，動物只要由協會或基金會任命為「繼承人」，即有權繼承財產。



查實Choupette本身已是「富貴貓」！除了在Instagram的追隨者多達17萬人之外，Choupette亦曾拍攝過多個廣告其中包括日本化妝品品牌的廣告，估計收入高達2,652萬港元。而8歲的Choupette一直過着奢華的生活 ，老佛爺除了為牠僱用一名保鑣之外，更有兩名女傭照顧牠。據知Choupette出入有專屬的私家車亦會坐私人飛機「出埠」，絕對係身嬌肉貴！



至於Hudson仔亦會係老佛爺遺產繼承者之一，他是美國模特兒Brad Kroenig的兒子，雖然Hudson與老佛爺並沒有血緣關係，但老佛爺視他為自己的家人不時帶他出騷，甚至為Lagerfeld行騷。而他亦曾經表示Hudson為他帶來不少靈感。

