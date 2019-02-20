一日跑足13場！王祖藍自爆瘦咗5磅

由王祖藍執導的電影《你咪理，我愛你！》上映逾兩星期，為了答謝一眾觀眾，祖藍由1月31日開始瘋狂謝票，只要人在香港，便由早上10點多開始，跑勻港九新界多間戲院誠心謝票，最高紀錄一日跑足13場，當中有些更是突襲加碼「謝票更」，令入場觀眾喜出望外！



經過個多星期「喪跑」，祖藍最終謝了125場票，誠意絕對爆燈！問到祖藍為何要如此勞心勞力謝票，他笑說：「咁話晒第一次做導演，都知自己有好多不足嘅地方，所以都好想喺戲院度問吓觀眾嘅第一身意見，希望之後盡量改善。」



他笑言是次謝票之旅難忘位數之不盡：「首先最難忘嘅，係有一個Family竟然拉大隊嚟睇，為數有成18人！第二係要多謝好多藝人朋友，佢哋雖然只係客串，但個個都好落力謝票，好似方力申、王菀之、白只、劉雅麗、梁嘉琪、陳明恩、大肚嘅岑麗香、苟姑娘、郭晉安、何遠東、蝦頭、吳業坤、王浩信等等，另外祥師兄（阮兆祥）仲包場請《一圈圈》聽眾睇，真係好多謝好多謝佢哋，第三就係因為有時趕Location，成日冇時間食嘢，所以我十零日入面瘦咗五磅，都幾好呀！」