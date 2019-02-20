陳曉華競敵！夏威夷G奶反地心吸力出征華姐

2019國際中華小姐競選19位候選佳麗今日首次會見傳媒，當中不乏高質靚女，來自夏威夷嘅（4）王慧媛（Stephanie）就憑一對不倒胸吸睛！



水着放題



翻查Stephanie嘅社交網，發現27歲嘅佢經常上載三點式泳照，可以話係水着放題任睇！呢位「夏威夷乳神」上圍目測達G Cup，無論係咪咪定臀部都非常堅挺，豐滿上圍更加係反地心吸力，非常神奇！不過見Stephanie擁有一身健康膚色，加上經常上載運動照，肌肉結實都唔出奇嘅。而佢亦有一甫選美癮，經常參加選美活動，相信以佢嘅外貌身材再加上選美經驗，絕對係陳曉華最大競敵！



王慧媛出席記者會，被問到社交網有不少泳裝照？佢話：「自己在夏威夷長大，所以很喜歡陽光與海灘，平時最鍾意曬太陽和在海中游泳。」佢仲話為咗保持好身材，幾乎每日都做Gym。



畀阿媽綁雙腿



問到最滿意身體邊一Part？佢話：「最滿意自己一雙腿，小時候媽媽將我雙腿綁起來，希望可以長得直一點。」講到成為華姐波霸？佢話：「很多人也這樣說，不過，大家身材也好好，很不錯。」對於會成泳裝環節焦點？佢話：「還好，平時自己穿泳裝不是在台上，會有點不習慣，不過也很開心，覺得是經驗，感覺好似激。」