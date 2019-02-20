役所廣司獲今屆AFA卓越亞洲電影人大獎

由亞洲電影大獎學院主辦的第1３屆亞洲電影大獎（AFA）將於3月17日假香港舉行。大會今日宣佈今屆「卓越亞洲電影人大獎」將由著名日本男星役所廣司獲得。以表揚他推動亞洲電影的卓越成就和貢獻。他將出席頒獎典禮接受榮譽。而役所亦已率先拍片以英語講獲獎感受，他表示唔能夠相信獲此獎如發夢一樣，並相當感動以及期待與大家見面。



縱橫影壇四十年的役所廣司，1991年以日本與前蘇聯合拍片《極光下》首度獲得日本電影學院獎提名為最佳男主角。1995年以原田真人執導的《神風七十二小時》再獲日本每日電影獎最佳男主角。1996-1997兩年期間，他憑主演的《談談情．跳跳舞》 、《失樂園》 、《X聖治》 和由今村昌平所執導的康城影展金棕櫚得獎電影《鰻魚》獲得超過二十項電影獎項。役所亦主演過多部荷里活電影如《藝伎回憶錄》以及《巴別塔》。查實之前役所已先後憑《十三刺客》和《我的母親手記》連續兩年獲亞洲電影大獎提名最佳男主角，而今年他再憑《孤狼之血》獲第三度提名。



除了役所之外，大會上月亦宣布韓國組合JYJ的成員金在中獲今屆亞洲電影大獎頒「AFA新世代獎」。



